События в мире Михаил Андреев
Разработанный ОДК воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
За счёт снижения сопротивления воздуха и, как следствие, уменьшения расхода топлива.

При всём неоднозначном в обществе отношении к капитализму, присущее ему желание владельцев капитала максимизировать прибыль при минимизации издержек в значительной степени двигает технологический прогресс, позволяя создавать более экономичные и при этом одновременно более производительные машины и устройства. Авиационная техника не является исключением, и конструкторы постоянно ломают голову над тем, чтобы выиграть считанные проценты или даже доли процента, которые в абсолютном выражении выливаются в миллиарды долларов экономии по всему миру.

Вот и Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), отвечающая за разработку и производство перспективных российских авиадвигателей, не сидит сложа руки. Так, пресс-служба входящего в состав корпорации Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО) сообщила о создании нового воздухозаборника мотогондолы авиадвигателя ПД-14.

Как уточняют инженеры, цельная композитная конструкция данного воздухозаборника исключает образование стыка между входной кромкой и обтекателем воздухозаборного канала, что обеспечивает лучшие аэродинамические характеристики и, как следствие, снижение удельного расхода топлива.

Из информации в пресс-релизе следует, что данная конструкция воздухозаборника обеспечит экономию топлива в районе 1—2%. В процентном выражении это выглядит неубедительно, но в абсолютном выражении речь идёт об экономии на топливе до полумиллиона рублей за рейс в зависимости от его дальности. А если помножить эту экономию на количество самолётов в каждой авиакомпании, а их помножить на прогнозируемый срок эксплуатации самолёта при учёте количества рейсов в год и их средней протяжённости, то получается внушительная сумма, за которую, собственно, инженеры и бьются.

Напомним, что двигатели ПД-14 будут устанавливаться на авиалайнеры МС-21, серийные поставки которых должны начаться ближе к концу наступившего года.

#россия #технологии #техника #экономика #авиация #промышленность #наука #гражданская авиация #двигатели #авиадвигатели
