Тому же МС-21, впрочем, проходить сертификационные испытания ещё около полугода.

Сертификационные испытания — это достаточно длительный, нудный, но обязательный процесс, предшествующий началу поставок новых видов техники. Особенно тщательно к нему подходят в авиации, где ошибки и недоработки недопустимы по определению, в результате чего испытания могут продолжаться несколько месяцев, год или даже больше.

Сейчас в России продолжаются сертификационные испытания новейших гражданских самолётов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300. Процесс будет идти ещё не один месяц, но глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью агентству ТАСС заявил, что во всех трёх случаях испытания находятся уже на финальном этапе.

Ближе других двух самолётов, по словам Алиханова, к завершению сертификационных испытаний подобрался Ил-114-300. Он и начал их раньше, и завершит, соответственно, тоже раньше. Данные самолёты будут эксплуатироваться региональными авиалиниями, а в их задачу войдёт улучшение транспортной связности между отдалёнными регионами внутри страны.

Серийные поставки всех трёх самолётов планируется начать уже в наступившем году. Опять же, раньше других начнутся поставки Ил-114-300, а вот SJ-100 и МС-21 начнут передавать заказчикам только ближе к концу года. Напомним, что МС-21 и SJ-100 являются главными надеждами отечественной среднемагистральной гражданской авиации после одностороннего добровольного «отрезания» западных производителей от российского рынка. Потребность внутреннего рынка в этих лайнерах составляет несколько сотен единиц, так что авиазаводы будут загружены работой на долгие годы вперёд.