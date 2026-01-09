Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Тольятти сфотографировали новую Lada Vesta Sport
Машина с более мощным двигателем и «спортивными» дисками была запечатлена на автовозе.

Многие автолюбители справедливо отмечают, что Lada Vesta откровенно недостаёт динамики даже в «топовых» комплектациях со 122-сильным двигателем. Что ж, специально для тех, кому этого мало, в этом году начнутся продажи Lada Vesta Sport, 1,8-литровый силовой агрегат которой удалось раскочегарить до 145 лошадиных сил.

Когда конкретно стартуют продажи «спортивной» версии автомобиля, пока не уточняется, однако наблюдательные жители города Тольятти успели запечатлеть на камеру смартфона автовоз, на котором помимо прочих автомобилей Lada перевозилась и Vesta Sport в кузове универсал. Как уточняется, запечатлённая машина выполнена в фирменном цвете «Тайфун» и оснащена чёрными колёсными дисками.

Исходя из имеющейся информации, 145-сильный двигатель будет работать в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией от «восточного партнёра». Будет Vesta Sport доступна с автоматизированной трансмиссией (вариатором) или же символом «спортивности» является необходимость ручного переключения передач, на текущем этапе не вполне ясно.

Учитывая стоимость Lada Vesta Sport, которая, как передаёт Telegram-канал RCI News | Russian Car Industry, будет примерно сопоставима с Lada Aura и составит порядка 2,6—2,7 млн рублей, предлагать только механическую коробку передач — решение в высшей мере странное, если не сказать сомнительное.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #lada vesta #«автоваз» #lada vesta sport
