Ракетный комплекс был размещён на территории республики в середине декабря.

В середине уходящего месяца уходящего года Минобороны Беларуси сообщило о размещении на территории республики первых российских подвижных грунтовых ракетных комплексов с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник». После этого президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о плане по размещению в стране десяти таких комплексов. Ну а теперь Минобороны России продемонстрировало широкой общественности кадры заступления «Орешника» на боевое дежурство в Беларуси.

Напомним, что БРСД «Орешник» оснащается конвенциональной (неядерной) боевой частью с гиперзвуковыми боевыми блоками, противодействия которым на сегодняшний день, кроме разве что поражения самой пусковой установки или систем управления, нет.

Данное оружие по своей сути уникально, поскольку не только является возрождением программы баллистических ракет средней и меньшей дальности, но и одновременно является первым оружием данного типа, применённым в ходе реальных боевых действий: в прошлом году БРСД «Орешник» был применён по предприятию «Южмаш» в городе Днепропетровск.