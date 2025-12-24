Соответствующей информацией сегодня утром поделился Минпромторг.

Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» долгое время ждал появления отечественного двигателя соответствующего класса на замену импортного аналога. Двигатель ВК-800 активно проходил испытания «на земле», и вот сегодня он впервые поднял «Байкал» в небо, о чём буквально час назад сообщил Минпромторг России.

Первый испытательный полёт состоялся на аэродроме Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), где, собственно, и будут производить «Байкалы». Помимо отечественного двигателя на самолёт также был установлен призванный работать с ним в паре российский воздушный винт АВ-901.

Как отметили в ведомстве, первый полёт «Байкала» с ВК-800 прошёл успешно, никаких нареканий ни по управляемости, ни по поведению самого самолёта, ни по работе двигателя у лётчиков-испытателей не возникло. Максимальная достигнутая в ходе первого лётного испытания скорость достигла 210 км/ч, а высота — 400 метров.

Напомним, что целью создания «Байкала» является постепенная замена «Кукурузника» Ан-2, который уже давным-давно устарел во всех без исключения аспектах. Основная задача, стоящая перед самолётами такого класса — обеспечение транспортной связности в отдалённых, труднодоступных регионах, и перевозка пассажиров и грузов на относительно небольшие расстояния.

По плану, сертификация двигателя и воздушного винта должна состояться в первом квартале следующего года. Сертификация же «Байкала» целиком также запланирована на следующий год, но пока без конкретики.