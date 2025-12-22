На этих тренажёрах будет производиться подготовка будущих операторов атомных станций с реакторами данного типа.

Ни одна атомная электростанция немыслима без специальных тренажёров, полностью повторяющих реальные блочные щиты управления настоящим атомным реактором. Под каждый конкретный тип реакторов нужны свои щиты управления и, как следствие, свои тренажёры. И вот сегодня госкорпорация «Росатом» сообщила о завершении комплексных испытаний тренажёра операторов самой современной российской реакторной установки БРЕСТ-ОД-300.

Тренажёр установлен на площадке Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных станций («ВНИИАЭС»).

Напомним, что БРЕСТ-ОД-300 — это реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, в задачу которого войдёт обеспечение замкнутого ядерного топливного цикла, когда отработавшее топливо стандартных атомных электростанций становится топливом для станций с реакторами на быстрых нейтронах, и наоборот.

Предполагается, что первая в мире полностью замкнутая атомная энергетическая система будет создана в Томской области примерно через пять лет — в 2030 году.