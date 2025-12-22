Ни одна атомная электростанция немыслима без специальных тренажёров, полностью повторяющих реальные блочные щиты управления настоящим атомным реактором. Под каждый конкретный тип реакторов нужны свои щиты управления и, как следствие, свои тренажёры. И вот сегодня госкорпорация «Росатом» сообщила о завершении комплексных испытаний тренажёра операторов самой современной российской реакторной установки БРЕСТ-ОД-300.
Тренажёр установлен на площадке Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных станций («ВНИИАЭС»).
Напомним, что БРЕСТ-ОД-300 — это реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, в задачу которого войдёт обеспечение замкнутого ядерного топливного цикла, когда отработавшее топливо стандартных атомных электростанций становится топливом для станций с реакторами на быстрых нейтронах, и наоборот.
Предполагается, что первая в мире полностью замкнутая атомная энергетическая система будет создана в Томской области примерно через пять лет — в 2030 году.