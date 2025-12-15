Незаменимая машина на любых строительных работах теперь на 80% произведена в России.

Компания UMG несколько дней назад отметилась новостью о создании первого в истории российского машиностроения тяжёлого автогрейдера эксплуатационной массой 35 тонн, а сегодня решила закрепить свой статус импортозамещающего предприятия новостью об изготовлении локализованного фронтального погрузчика модели WL50.

Как отметила пресс-служба UMG, данный фронтальный погрузчик создан из российских комплектующих более чем на 80%: в него установлен двигатель ЯМЗ-236 мощностью 168 кВт, отечественные мосты повышенной грузоподъёмности, металлоконструкции, гидравлические цилиндры, кабина оператора, рукава, баки для технических жидкостей и масса других узлов и агрегатов.

Предприятие рассчитывает, что к середине 2027 года модельный ряд импортозамещённых (локализованных) погрузчиков будет включать в себя модели грузоподъёмностью от трёх до двенадцати тонн.

Отметим, что фронтальные погрузчики являются незаменимыми машинами на любом строительстве и при проведении земляных работ. С текущим бумом строительства в России, в том числе промышленного и транспортного, внутренняя потребность в такого рода спецтехнике будет только расти.