Эксплуатационная масса данного автогрейдера составляет 35 тонн.

Современное дорожное строительство немыслимо без применения автогрейдеров, и в зависимости от типа дороги и местности, по которой она будет проходить, применяются грейдеры разных классов. В России, да и в СССР автогрейдеры тяжёлого класса не производились, но теперь компания UMG, специализирующаяся на производстве специальной и дорожно-строительной техники, отрапортовала о разработке самого тяжёлого автогрейдера за всю историю отечественного машиностроения.

Новый автогрейдер носит индекс ДЗ-350, где цифровая часть означает эксплуатационную массу в 35 тонн. Машина оснащается двигателем ЯМЗ-7726 мощностью 309 кВт и отвалами длиной от 4,9 до 5,5 метров, что обеспечивает высокий уровень производительности при выравнивании территории.

Согласно комментарию пресс-службы UMG, главным предназначением тяжёлого автогрейдера ДЗ-350 будет строительство дорог, в том числе в горнодобывающей отрасли, где требуется оперативная подготовка качественного дорожного полотна для последующего проезда тяжёлой карьерной техники.

В модельный ряд UMG входят автогрейдеры разных классов — эксплуатационной массой от 14 до 20 тонн, и вот теперь к ним добавился 35-тонник.