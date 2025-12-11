Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России разработан самый тяжёлый автогрейдер в истории отечественного машиностроения
Эксплуатационная масса данного автогрейдера составляет 35 тонн.

Современное дорожное строительство немыслимо без применения автогрейдеров, и в зависимости от типа дороги и местности, по которой она будет проходить, применяются грейдеры разных классов. В России, да и в СССР автогрейдеры тяжёлого класса не производились, но теперь компания UMG, специализирующаяся на производстве специальной и дорожно-строительной техники, отрапортовала о разработке самого тяжёлого автогрейдера за всю историю отечественного машиностроения.

Новый автогрейдер носит индекс ДЗ-350, где цифровая часть означает эксплуатационную массу в 35 тонн. Машина оснащается двигателем ЯМЗ-7726 мощностью 309 кВт и отвалами длиной от 4,9 до 5,5 метров, что обеспечивает высокий уровень производительности при выравнивании территории.

Согласно комментарию пресс-службы UMG, главным предназначением тяжёлого автогрейдера ДЗ-350 будет строительство дорог, в том числе в горнодобывающей отрасли, где требуется оперативная подготовка качественного дорожного полотна для последующего проезда тяжёлой карьерной техники.

В модельный ряд UMG входят автогрейдеры разных классов — эксплуатационной массой от 14 до 20 тонн, и вот теперь к ним добавился 35-тонник.

#россия #экономика #промышленность #машиностроение
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
7
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
3
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
8
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
340
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
9
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
22
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
17
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+

Сейчас обсуждают

pasha999
22:07
Пусть жалуются в оон или куда там они жалуются)))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
22:04
>>Тут не так много народа как такие как ты всех разогнал. Новый перл Русского языка и пример правильного составления предложения от скуфидона Непрана.Я сразу Kегкоступова из 72 метра вспоминаю)))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:03
Ты много кого оскорбил даже администраторов.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:02
Бот не говори за всех. Тут не так много народа как такие как ты всех разогнал.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
22:01
Ой как я боюсь.Себе в очко его засунь.непрашка
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:01
Нет жду как наградят тебя бананом. бот должен страдать.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
22:00
А просто угораю.Я не зря сказал,что тебе надо было учебник русского языка купить всем сайтом.Сгинь в общем.Унижать тебя будут всегда
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:00
Ой не цепляйся уже как уж ерзаешь.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
21:59
Да ты сам уйдешь.Судя по кол-ву минусов,вас с маэстрой тут весь сайт гнобит.А,тут все ботоводы.гнобят правда только нескольких почему то
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
21:58
От суда))) .Стесняюсь спросить,от кого суда и кто был судья))) .А ,это же великий и могучий в исполнении Непрана))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter