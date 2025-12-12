Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Московский парк электробусов стал самым большим в Европе
По московским дорогам колесят 2 700 электробусов.

Исторически и экономически сложилось так, что Москва в прямом смысле является территорией опережающего развития, в том числе в деле обновления парка общественного транспорта. Так, по словам главы Мосгортранса Николая Асаула, столичный парк электробусов на сегодняшний день является крупнейшим в Европе — всего по Москве колесят 2 700 единиц данной техники.

При этом, добавил Асаул, темпы ввода новых электробусов на линию постоянно растут: так, в уходящем 2025 году в Москве электробусы вышли на 80 новых маршрутов, что является рекордом с момента появления данного вида техники на столичных дорогах.

Дополнительно отмечено, что значительная часть парка Мосгортранса продолжает состоять из традиционных автобусов, так что впереди у города и поставщиков электробусов большая работа по замене общественного транспорта на экологически чистый электрический.

Напомним, что план развития общественного транспорта Москвы подразумевает, что к 2035 году он будет почти полностью переведён на электрическую тягу. Проще говоря, полное избавление от автобусов займёт ещё порядка десяти лет. Это при консервативном сценарии.

#россия #экономика #транспорт #москва #электробусы #общественный транспорт
