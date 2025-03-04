Соответствующим планом поделился «Мосгортранс». Тем более что цель вполне достижимая — нужно всего-то заменить автобусы электробусами.

На момент начала кампании по максимальной электрификации общественного транспорта Москва изначально находилась на высокой позиции за счёт развития метрополитена, распространённости трамваев и троллейбусов. После отказа от троллейбусов, контактная сеть которых портила внешний облик города, на сегодняшний день московский общественный транспорт продолжает переводиться на электротягу за счёт замещения автобусов электробусами, и вот, по плану «Мосгортранса», почти полный переход на электротягу будет достигнут через 10 лет — к 2035 году.

Как отметила пресс-служба «Мосгортранса», на текущий момент по столице курсируют свыше 2 300 электробусов, обеспечивая свыше 180 маршрутов и половину или даже свыше половины всех маршрутов в четырнадцати районах Москвы. Уровень насыщения наземного общественного транспорта электробусами пока не отвечает цели столичного правительства, поэтому план и затрагивает ближайшие десять лет.

Электробусы курсируют по Москве с 2018 года, и за полных шесть лет было закуплено 2 300 единиц этой инновационной транспортной техники. Если тенденция сохранится, то в ближайшие десять лет электробусный парк столицы увеличится ещё на 3 500—3 800 электробусов, тем самым повысив долю в общем количестве транспорта на электротяге до запланированной.