Таким образом, на «четырёхдневке» предприятие проработает в общей сложности 3 месяца из 12. Это много.

В конце сентября «АвтоВАЗ» из-за ситуации, которую его руководство назвало «кризисом перепроизводства», а по факту из-за значительного снижения продаж новых автомобилей в России, перешёл на четырёхдневную рабочую неделю.

Ситуация начала потихоньку выправляться на фоне уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ и распродажи накопившихся запасов автомобилей, и вот сегодня руководство тольяттинского гиганта подписало приказ о переходе в нормальную пятидневную рабочую неделю с 1 января 2026 года.

По мнению экспертов, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» по причине резкого удорожания ввоза импортных автомобилей ждёт повышенный спрос и, соответственно, высокая загрузка производственных линий. Во-первых, нужно наращивать производство Lada Vesta и Lada Iskra, а во-вторых, потихоньку готовиться к началу производства первого за многие годы нового кроссовера — Lada Azimut.