Дворники скоро станут не нужны.

Автоматизация и роботизация в различных сферах народного хозяйства предназначены для того, чтобы повысить производительность труда и, в перспективе, в принципе избавить человека от необходимости трудиться. Пока что процесс становления научной фантастики былью находится на зачаточной стадии развития, но главное, что он идёт, и применяется уже даже в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Так, магистрант Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) Данил Николаев разработал робота, предназначенного для уборки улиц и дворов, и теперь прошли его первые испытания в условиях зимней эксплуатации — при уборке снега.

Предполагается, что данная разработка придётся очень кстати при чистке тротуаров во дворах, чем повысит безопасность движения пешеходов. Что до стоимости такого механического работяги, то она составит порядка одного миллиона рублей.

За счёт того, что робот может трудиться круглые сутки с перерывами разве что на подзарядку и обслуживание, его окупаемость в сравнении с затратами на дворников составит всего два года, после чего начинается исключительно выгода.