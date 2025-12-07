Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
На Урале запущен новый цех по производству титана
Титан как металл всё чаще применяется в «приземлённых» сферах.

В Свердловской области в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» под эгидой Исетского кузнечно-механического завода заработал новый современный цех. Об этом на выходных сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём официальном Telegram-канале.

Как отметил Паслер, общая площадь цеха составляет порядка 5 000 квадратных метров, на которых разместилось всё необходимое оборудование для полного цикла производства титана: от выплавки слитков до непосредственно обработки титановых заготовок. Основными покупателями продукции предприятия являются отечественные машиностроительные заводы, в частности, авиастроительные и космические. В последнее же время титан за счёт удешевления его производства всё чаще можно встретить в более «приземлённых» сферах промышленности.

По плану, на полную производственную мощность новый цех выйдет в начале следующего года. Всего в цеху в режиме «полной мощности» будут работать 115 человек.

Глава Свердловской области напомнил, что сейчас ОЭЗ «Титановая долина» включает в себя 25 компаний-резидентов, на которых трудятся более 5 700 человек.

#россия #экономика #промышленность #титан #металлургия
