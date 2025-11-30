Сейчас комиссия несущественная, но она есть.

В российской банковской системе существует ограничение на переводы средств без комиссии: превысив определённый месячный лимит, с вас будет взиматься пусть и небольшая, но всё же неприятная «отъедающая» часть перевода сумма. И вот вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением полной отмены комиссии за банковские переводы между родственниками.

Сразу отметим, что Чернышов имеет в виду именно ближайших родственников, а не седьмую воду на киселе, причём сам факт родства предлагается подтверждать соответствующими документами (свидетельством о рождении, свидетельством о регистрации брака) в отделениях банков.

Автор инициативы полагает, что реализация этой идеи позволит уменьшить финансовую нагрузку на граждан, часто занимающихся переводами денежных средств своим ближайшим родственникам. Самые часто встречающиеся примеры — это когда дети помогают родителям и наоборот. Сейчас вы без ненужных расходов можете оказать родителям помощь лишь на ограниченную сумму в месяц, ну или же прибегать к использованию наличных денег, от чего многие в 2025 году уже давным-давно отвыкли.