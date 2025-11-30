Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Автолюбитель из Китая обнаружил под капотом своей машины почти 20 кг орехов
Семья грызунов на протяжении долгого времени делала стратегический запас в тёплом месте.

Признайтесь честно, как часто вы открываете капот своего автомобиля, да ещё и с осмысленной целью. Как минимум перед длительной поездкой надо проверить уровень масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, и хотя бы бегло осмотреть подкапотное пространство на наличие подтёков и прочих неприятностей. По всей видимости, автолюбитель из Китая, ставший героем новостной заметки портала Oddity Central, такими приземлёнными вещами себя не утруждал до тех пор, пока поведение его автомобиля не стало его тревожить.

Как пишет Oddity Central, владелец машины начал жаловаться на плохо работающую вентиляцию салона, а затем стал замечать странные исходящие из-под капота звуки, которые с течением времени становились всё отчётливее. Даже после этого он не стал заглядывать под капот, а решил сразу ехать в автосервис, где механики и сделали неожиданное и одновременно забавное открытие: практически все свободные полости в подкапотном пространстве, и даже система вентиляции салона были забиты лесными орехами. Всего в рамках двухчасовой операции по освобождению автомобиля от такого «груза» удалось вычистить свыше 18 килограммов орехов.

Любопытно, что автомобиль, по заверениям владельца, по большей части стоял в гараже, так что круг подозреваемых в создании в этом тёплом и укромном месте стратегического запаса продовольствия сужается: это не могли быть белки, следовательно, скорее всего, неприкосновенный запас создан крысами. Сами орехи взялись оттуда же — из гаража: в нём герой новости хранил целый мешок с этим обожаемым грызунами лакомством.

#китай #автомобили #юмор
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
8
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
3
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
5

Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
18:59
психически больной Чимбал -сдавайтесь в руки психиатрам
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
18:58
да он сбежал же с нашего ПНД ,ищем по всей Беларуси и РФ
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
jugador
18:57
Однозначно хорош. Периодически пересматриваю.
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Кот Шрёдингера
18:56
он уже написал
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Сергей Анатолич
18:52
В воспалённых мозгах бандеровцев они собираются.
На Украине испытывают бронемашины «Гюрза-03» и «Десна» с колесной формулой 4х4
Сергей Анатолич
18:43
Чо то ляхи прям жгут последнее время. И подлодку спустили на воду, правда она здохла через час плаванья! Потом вертолёт постороили, правда по чужой лицензии, но это мелочи. Теперь вот спутник запусти...
Первый в России междугородний беспилотный трамвай проходит испытания в Свердловской области
Зум
18:35
Только полный идиот будет писать об этом статью
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Kutuz
18:34
Дизайн такой смотрю сейчас в моду вошёл, как то год-два назад тестировал похожего вида наушники от Soundcore. Модель точно не помню, а вспоминать лень))
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
Henry Morgan
18:28
Мы ждали, мы верили. Он вернулся. День прошел не зря. Доктор, закройте двери, установите ограду под напряжением, ров с крокодилами и зенитку. Пациент опять Тут!!!
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Emperor Of The Universe
18:27
Всё ясно, из бюстхальтерии списали в офис дворникам, да и тем 1150 поставили, а ты домой забрал потому что на свой нормальный не хватает. Потому что ветер в карманах по жизни.
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter