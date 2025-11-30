Семья грызунов на протяжении долгого времени делала стратегический запас в тёплом месте.

Признайтесь честно, как часто вы открываете капот своего автомобиля, да ещё и с осмысленной целью. Как минимум перед длительной поездкой надо проверить уровень масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, и хотя бы бегло осмотреть подкапотное пространство на наличие подтёков и прочих неприятностей. По всей видимости, автолюбитель из Китая, ставший героем новостной заметки портала Oddity Central, такими приземлёнными вещами себя не утруждал до тех пор, пока поведение его автомобиля не стало его тревожить.

Как пишет Oddity Central, владелец машины начал жаловаться на плохо работающую вентиляцию салона, а затем стал замечать странные исходящие из-под капота звуки, которые с течением времени становились всё отчётливее. Даже после этого он не стал заглядывать под капот, а решил сразу ехать в автосервис, где механики и сделали неожиданное и одновременно забавное открытие: практически все свободные полости в подкапотном пространстве, и даже система вентиляции салона были забиты лесными орехами. Всего в рамках двухчасовой операции по освобождению автомобиля от такого «груза» удалось вычистить свыше 18 килограммов орехов.

Любопытно, что автомобиль, по заверениям владельца, по большей части стоял в гараже, так что круг подозреваемых в создании в этом тёплом и укромном месте стратегического запаса продовольствия сужается: это не могли быть белки, следовательно, скорее всего, неприкосновенный запас создан крысами. Сами орехи взялись оттуда же — из гаража: в нём герой новости хранил целый мешок с этим обожаемым грызунами лакомством.