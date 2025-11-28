Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Элементы тормозной системы поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» на испытаниях разогнали до 400 км/ч
Тормозная система должна не просто работать на такой скорости, но и выполнять свою основную задачу.

Открытие высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» — это пока ещё среднесрочная перспектива, но подготовка к её запуску идёт уже сейчас. В частности, как сообщила пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД), в Научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта прошли испытания элементов тормозной системы будущих поездов, которые будут курсировать по ВСМ.

В ходе испытаний на инерционном тормозном стенде элементы тормозной системы поезда были разогнаны до 400 км/ч, что является максимальной расчётной скоростью движения самого состава на ВСМ. Таким образом была сымитирована нагрузка, схожая с той, которую тормозные механизмы поезда будут испытывать в режиме реальной эксплуатации. Судя по всему, хотя этого прямым текстом в пресс-релизе РЖД не указано, испытание прошло успешно.

Следует понимать, что после того, как ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» будет построена, поезда по ней будут некоторое время курсировать в испытательном режиме — дабы проверить, как они работают в действительно реальном режиме эксплуатации. Всё-таки испытательные стенды — это одно, а реальные условия — это уже совсем другое.

Напомним, что испытания поездов на ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» планируют начать в конце 2027 года. Первый состав с пассажирами же отправится весной 2028 года. Опять же, если не возникнет никаких препятствий для реализации данной задачи, и график не придётся сдвигать вправо.

#россия #экономика #транспорт
