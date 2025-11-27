Первый полёт состоялся с аэродрома в подмосковном Жуковском.

Пресс-служба объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила о начале лётных сертификационных испытаний второго опытного самолёта МС-21. Данный прилетевший своим ходом из Иркутска в Подмосковье 13 ноября борт сегодня взлетел с аэродрома Жуковский и совершил свой первый тестовый полёт.

Согласно комментариям лётчиков, в рамках проверки была испытана работоспособность, управляемость и устойчивость самолёта с отечественными приводами системы управления. Судя по опубликованным кадрам, самые главные агрегаты — двигатели — также были российскими (ПД-14).

Пока что МС-21 совершил лишь 7,8% от запланированного количества сертификационных полётов. Участие второго МС-21 в испытаниях позволит вдвое увеличить скорость их прохождения. Напомним, что сертификационные испытания этого лайнера должны завершиться до конца следующего года. Тогда же начнутся и поставки серийных образцов самолётов заказчикам в лице российских авиакомпаний.

МС-21 относится к классу среднемагистральных пассажирских лайнеров и является прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320/A321. Как вы знаете, доступ к закупкам новых западных самолётов для России закрыт, и неизвестно, когда он откроется, поэтому испытания и начало серийного производства МС-21 — это не роскошь, а суровая необходимость. Возможно, в перспективе потребность в иностранных лайнерах и вовсе отпадёт за ненадобностью.