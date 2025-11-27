Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Второй импортозамещённый лайнер МС-21 приступил к лётным сертификационным испытаниям
Первый полёт состоялся с аэродрома в подмосковном Жуковском.

Пресс-служба объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила о начале лётных сертификационных испытаний второго опытного самолёта МС-21. Данный прилетевший своим ходом из Иркутска в Подмосковье 13 ноября борт сегодня взлетел с аэродрома Жуковский и совершил свой первый тестовый полёт.

Согласно комментариям лётчиков, в рамках проверки была испытана работоспособность, управляемость и устойчивость самолёта с отечественными приводами системы управления. Судя по опубликованным кадрам, самые главные агрегаты — двигатели — также были российскими (ПД-14).

Пока что МС-21 совершил лишь 7,8% от запланированного количества сертификационных полётов. Участие второго МС-21 в испытаниях позволит вдвое увеличить скорость их прохождения. Напомним, что сертификационные испытания этого лайнера должны завершиться до конца следующего года. Тогда же начнутся и поставки серийных образцов самолётов заказчикам в лице российских авиакомпаний.

МС-21 относится к классу среднемагистральных пассажирских лайнеров и является прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320/A321. Как вы знаете, доступ к закупкам новых западных самолётов для России закрыт, и неизвестно, когда он откроется, поэтому испытания и начало серийного производства МС-21 — это не роскошь, а суровая необходимость. Возможно, в перспективе потребность в иностранных лайнерах и вовсе отпадёт за ненадобностью.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #мс-21
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
136
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
18
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
20
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
4
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
3
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
5
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
4

Сейчас обсуждают

ZagSer168
21:29
отлично!
Рубль укрепился до максимума с июля текущего года
TM1
21:24
Пожалейте глаза, разгоните монитор хотя бы до 70 Герц. Это через настройку кастомных разрешений в нвидиа панели управления делается.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Emperor Of The Universe
21:17
Ничего отвратительнее в этой жизни не видел. Автор врунишка, а весь его контент это фотошоп и нейросеть, никакой смысловой нагрузки не несёт и унижает его в глазах всего остального сообщества.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Emperor Of The Universe
21:00
Ну вот вижу, нормальный человек, успешный, в соревнованиях принимает участие, авторитет свой укрепляет. Не то что автор этого опуса, место которому в помойке. Как и автору, который по жизни ничего не ...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Remarc
20:48
пусть считают иначе,на форуме таких много тоже,тк хотел заменить мх4 для соревнований то я спецом сравнивал на 3х стендах и всегда одинакового было
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Эдуард Кузнецов
20:34
Ну, это только быдло лишние буквы добавляет.
Доля процессоров AMD среди пользователей Steam превысила 40% — 5 лет назад было всего 23%
Александр Пономарев
20:33
скоро.. это когда?
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Эдуард Кузнецов
20:31
Если не учитывать всякие корки дуба и зионы, то и больше половины окажется.
Доля процессоров AMD среди пользователей Steam превысила 40% — 5 лет назад было всего 23%
Александр Пономарев
20:31
в ждалкер 2 на 3060... не, не справится, это глюкавое, неоптимизированное говнище, так еще и запрещенное на территории РФ
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Windmark_
20:24
Ты имбецил ?
Доля процессоров AMD среди пользователей Steam превысила 40% — 5 лет назад было всего 23%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter