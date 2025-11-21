Сертификация будет продолжаться примерно до конца следующего года.

Главная надежда российской гражданской авиации в лице лайнера МС-21 пока находится в самом начале процесса сертификационных испытаний. Об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, уточнивший, что самолёт пока совершил лишь 23 сертификационных полёта, что соответствует примерно 7,8% от запланированных 293.

Ядров добавил, что сертификационные испытания импортозамещённых версий МС-21 будут продолжаться практически в течение всего следующего года и завершатся ближе к его концу. Примерно тогда же начнутся и поставки первых самолётов заказчикам.

Напомним, что МС-21 является полноценным ответом на американские Boeing 737 и европейские Airbus A320/A321. Для отечественной гражданской авиации это без преувеличения эпохальный проект, поскольку в постсоветский период в стране новые модели авиалайнеров не создавались — вместо этого авиакомпании с молчаливого согласия правительства пошли по пути наименьшего сопротивления и стали сотнями закупать «Боинги» и «Эйрбасы». Доступ к запчастям для которых был обрублен западными странами в 2022 году, тем самым вынудив российских авиастроителей ударными темпами налаживать производство собственных самолётов.