Тенденция пока позитивная для любителей импорта.

Последние несколько месяцев российская национальная валюта демонстрирует удивительную для неё стабильность: «болтанка» из одной стороны в другую происходит, но её амплитуда, по крайней мере, пока, заметно снизилась. С середины ноября рубль продолжает потихоньку укрепляться, и вот сегодня он укрепился к основным зарубежным валютам до максимума с лета текущего года.

Официальный курс ЦБ РФ на завтрашний день составил 78,25 рубля за 1 доллар США и 90,79 рубля. В обоих случаях это самые высокие показатели примерно с середины—конца июля.

По мнению экспертов, данный показатель пока всё равно слишком далёк от своеобразной «золотой середины», коей считается значение примерно в 65 рублей за доллар и 75 рублей за евро. При таком обменном курсе, полагают аналитики, в России обеспечиваются интересы одновременно и экспортёров, и импортёров. А зависимость внутреннего рынка от импортных товаров недооценивать всё-таки не стоит: несмотря на проводимую политику импортозамещения, пока что уровень проникновения импорта во все сферы жизни продолжает быть запредельным.