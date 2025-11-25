Предложенный США план урегулирования украинского кризиса продолжает оставаться главной темой политических новостей последних нескольких дней, и, судя по всему, сохранит этот статус, пока либо не будет претворён в жизнь, либо не «схлопнется» под тяжестью кажущихся непреодолимыми противоречий сторон. Президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал, что в мирном урегулировании украинского кризиса достигнут большой прогресс, и вот сегодня он в своей соцсети Truth Social поделился важным связанным с этим процессом известием.
По словам Трампа, в первоначальный мирный план из 28 пунктов были внесены изменения с учётом предложений России и Украины, и осталось «лишь несколько пунктов разногласий». В надежде на то, что данный мирный план удастся финализировать, президент США поручил своему специальному представителю Стиву Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
В то же время, добавил американский лидер, параллельно министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинским руководством. Трампа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета и главу аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз будут информировать обо всех деталях достигнутого прогресса.
Президент США заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России и президентом Украины, но только в том случае, если соглашения уже будут носить окончательный характер или находиться на завершающей стадии их проектирования.