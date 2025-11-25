Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным для обсуждения урегулирования украинского кризиса
Встреча состоится в Москве. Параллельно с руководством Украины встретится Министр армии США Дэн Дрисколл.

Предложенный США план урегулирования украинского кризиса продолжает оставаться главной темой политических новостей последних нескольких дней, и, судя по всему, сохранит этот статус, пока либо не будет претворён в жизнь, либо не «схлопнется» под тяжестью кажущихся непреодолимыми противоречий сторон. Президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал, что в мирном урегулировании украинского кризиса достигнут большой прогресс, и вот сегодня он в своей соцсети Truth Social поделился важным связанным с этим процессом известием.

По словам Трампа, в первоначальный мирный план из 28 пунктов были внесены изменения с учётом предложений России и Украины, и осталось «лишь несколько пунктов разногласий». В надежде на то, что данный мирный план удастся финализировать, президент США поручил своему специальному представителю Стиву Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

В то же время, добавил американский лидер, параллельно министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинским руководством. Трампа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета и главу аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз будут информировать обо всех деталях достигнутого прогресса.

Президент США заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России и президентом Украины, но только в том случае, если соглашения уже будут носить окончательный характер или находиться на завершающей стадии их проектирования.

#россия #украина #сша #политика
