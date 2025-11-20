Отходы деревообработки идут на благое дело.

Хоть природный газ и является «национальным достоянием», но строительство его транспортной инфраструктуры не везде целесообразно, а стоимость подключения предприятия к «трубе» может быть столь астрономически высокой, что такое действие никогда не окупится. В таких случаях на помощь приходят различные альтернативные способы отопления производственных и иных промышленных объектов. В частности, отопление топливными брикетами.

И вот, как сообщила занимающаяся производством данного вида топлива петербургская компания «Свеза», благодаря реализации инвестиционного проекта, позволившего модернизировать производственную линию, предприятию удалось в пять раз увеличить объём выпуска продукции. Если в августе этого года компания выпустила 40 тонн топливных брикетов, то в октябре — 234 тонны. При этом в планы предприятия входит наращивание объёма продукции до 330 тонн ежемесячно.

Следует отметить, что отопление топливными брикетами востребовано именно в промышленной среде, когда нужно отапливать крупные цеха, свинарники и тому подобные сооружения. В частных домах при отсутствии возможности подключения природного газа наиболее компромиссным решением является отопление древесными пеллетами или мелкозернистым каменным углём с их загрузкой в бункер твердотопливного котла.

Напомним, что и топливные брикеты, и пеллеты изготавливаются из отходов деревообработки. Так что их использование так или иначе должно сохраняться хотя бы на минимальном уровне, дабы целая отрасль не ушла в небытие.