События в мире Михаил Андреев
На бывших заводах GM и Volkswagen в России наладят выпуск двигателей, трансмиссий и автоэлектроники
Но сначала во всё это великолепие потребуется вложить около 90 млрд рублей.

Ключевой претензией российских автолюбителей к производившимся ранее и производящимся сейчас автомобилям иностранных концернов является их крайне низкая степень локализации: авто, по сути, привозятся в Россию уже в виде готовых машинокомплектов, а на местных заводах происходит лишь их крупноузловая сборка.

Похоже, в перспективе ситуация изменится. По крайней мере, российские средства массовой информации раздобыли документы, из которых следует, что бывшие заводы Volkswagen в Калужской области и General Motors (GM) в Санкт-Петербурге после дополнительных инвестиций в размере 87,7 млрд рублей и переоборудования начнут производить не только автомобили, но и их важнейшие узлы и агрегаты.

Речь, в частности, идёт о локализации производства двигателей, трансмиссий, в том числе и автоматических, а также широкого спектра автомобильной электроники.

Необходимо понимать, что полная локализация производства автомобилей — это ключ к обеспечению безопасности автомобилестроительной отрасли. Известная негативная ситуация, возникшая в 2022 году с обвалом производства машин в России, не произошла бы, если бы в своё время правительство принудило западных, японских и корейских производителей к налаживанию производства автомобильных узлов и агрегатов вместо банальной сборки машин из уже готовых импортированных комплектов. Хотелось бы верить, что трудный урок выучен, а единственно верные выводы сделаны.

#россия #экономика #автомобили #промышленность
