Самым локализованным китайским автомобильным брендом в России является Haval.

Как вы прекрасно знаете, в России правительство очень трепетно относится к отечественному автомобилестроению, поэтому если какой-то производитель хочет зайти на местный автомобильный рынок, то он должен быть готов к тому, чтобы наладить в стране производство соответствующих машин. Пусть из уже готовых произведённых за рубежом машинокомплектов, но главное, чтобы фактически они собирались на площадке в РФ.

Китайские автомобили, несмотря на то, что другого выхода у России нет и в обозримой перспективе не появится, исключениями не являются, поэтому в стране постепенно, и с весьма высокой скоростью, растёт уровень локализации их производства. Так, по статистике издания «Коммерсант», в октябре этого года доля проданных в стране китайских автомобилей российской сборки составила 43%. Для сравнения, в октябре 2024 года эта доля составляла всего 21%.

Предполагается, что в ближайшие месяцы доля произведённых непосредственно в России автомобилей китайского происхождения перевалит за половину, и большую лепту в ускорение этого процесса вносит постоянно растущий и меняющийся утилизационный сбор, а также новый закон «о такси», по которому работать в извозе могут только машины, выпущенные в РФ (или Беларуси).

Автомобильным брендом с наивысшей долей автомобилей, произведённых на российских заводах, является Haval: 93% проданных в октябре машин этой марки собраны в РФ. На втором месте расположилась Chery с показателем локализации производства в 63%. Технически сюда также можно добавить Geely/Belgee, собираемые в Беларуси на заводе «БелДжи», поскольку белорусская продукция идёт в России как импортозамещающая.