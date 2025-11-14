Их применение позволит уменьшить габариты лифтовых шахт. А это — деньги.

Современные живущие по законам рынка застройщики очень не любят выделять большие пространства под лифтовые шахты. Причина проста: лифтовая шахта, особенно, если этих лифтов в каждом подъезде по два и больше, это площадь, которая могла бы быть полезной продаваемой площадью, но не стала ею. Соответственно, если лифтостроители за счёт новых технологий могут обеспечить уменьшение габаритов лифтовых шахт, то от застройщиков им будет честь и хвала.

И вот сегодня Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило о том, что Серпуховской лифтостроительный завод начал серийное производство лифтовых кабин на ременном приводе, в основе которого тяговые ремни из специального прочного полиуретана. В перспективе такие кабины заменят повсеместно сейчас используемые кабины с тяговым приводом на стальных тросах.

Лифтовые кабины на ременном приводе обеспечивают более плавный и тихий ход, дольше служат, а также требуют меньших интервалов смазки и, как следствие, меньшего времени простоя лифта. Но их самое главное преимущество — компактность требуемой для таких кабин лифтовой шахты, что позволит эффективнее использовать пространство многоэтажных домов.

Следует отметить, что лифтовое хозяйство в России огромно, и ещё не везде лифты советского производства успели заменить. Так что когда начнётся массовое производство и установка наиболее современных героев данной заметки, пока можно только гадать.