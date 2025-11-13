Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России превысила 3,4 млн рублей
По известным причинам, это значение будет только продолжать расти.

Рост стоимости материалов, энергии и труда, повышение ввозных пошлин и кажущийся бесконечным процесс увеличения утилизационного сбора приводят к тому, что стоимость новых автомобилей в России постоянно бьёт антирекорд за антирекордом, и в случае с иномарками уже в полтора—два раза превышает их реальную стоимость в стране происхождения.

Данный факт фиксирует агентство «Автостат», поделившееся сегодня статистикой средневзвешенной стоимости нового легкового автомобиля в России. Из этой статистики следует, что в октябре средняя цена на новую легковую машину в стране достигла 3,43 миллиона рублей. Автомобили с пробегом тоже не отстают от тенденции: по данным «Автостата», средневзвешенная стоимость подержанного авто в России также установила рекорд, достигнув отметки в 1,23 миллиона рублей.

Неблагоприятный для автолюбителей тренд держится уже несколько лет, а средняя стоимость нового авто превышает 3 миллиона рублей уже на протяжении 15 месяцев. В частности, агентство напоминает, что в 2021 году средневзвешенная стоимость новой машины в России составляла 1,99 млн рублей, а подержанной — 670 тысяч рублей. Как видим, за четыре года рост практически 75-процентный, при этом нельзя сказать, что реальные доходы населения за тот же период выросли на 75%; следовательно, реальная доступность автомобилей резко сократилась.

Вышеизложенный факт вкупе с тем, что последний год в России держится крайне высокая ключевая ставка Центробанка, делающая процентные ставки по автомобильным кредитам «неподъёмными» для большинства автолюбителей, привёл к предсказуемому обвалу продаж автомобилей в этом году. Лишь последние пару месяцев в этой статистике наблюдается некоторый «отскок», по большей части связанный с желанием людей купить хорошую машину, пока новые правила расчёта утильсбора ещё не вступили в силу.

#россия #экономика #автомобили
+
Написать комментарий (0)
