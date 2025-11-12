Один из них уже поехал к месту дальнейшей работы.

Существующий уже много десятилетий, если не сказать столетий план развития Дальнего Востока подразумевает не только создание условий для жизни и работы людей, но и обеспечение всего этого крупного хозяйства энергией. Поскольку энергия первична, то сначала необходимо наладить её производство, чем сейчас и занимаются в Приморском крае, возводя Артёмовскую ТЭЦ-2.

Процесс идёт, и сегодня компания «Элсиб», занимающаяся производством энергетического оборудования, сообщила об отгрузке на Артёмовскую ТЭЦ-2 двух турбогенераторов ТФ-220-2У3. Один генератор уже отправился к месту установки, второй последует за ним до конца текущего месяца.

Как отметили в «Элсибе», эти турбогенераторы относятся к новой номенклатуре компании: макет генератора был представлен в прошло месяце в рамках «Российской энергетической недели».

Что до Артёмовской ТЭЦ-2, то после введения станции в эксплуатацию, запланированному на 2027 год, её суммарная электрическая мощность составит 440 МВт, а тепловая — 456 Гкал/ч.