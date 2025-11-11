Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Некоторые светофоры в Москве начали переводить на зимний режим работы
Проезду автомобилей будет отдан больший приоритет по сравнению с пешеходами. Во избежание образования заторов.

На зимний режим потихоньку переходят не только водители, которым следует снова привыкать держать более высокую дистанцию, начинать оттормаживаться заблаговременно и избегать резких манёвров, но и системы организации дорожного движения. Так, Дептранс Москвы сообщил о том, что в столице в этом месяце на зимний режим работы переведут 85 светофоров.

В Москве установлено несколько тысяч светофоров, и 85 героев данной заметки могут показаться лишь каплей в море. Впрочем, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, данные светофоры расположены в местах, где соотношение пешеходов и автомобилей радикально меняется в зависимости от сезона. Следовательно, в холодное время года приоритет на них будет отдаваться автомобильному транспорту: разрешающий сигнал для него будет гореть в среднем на 5—20 секунд дольше, чем в тёплое время года.

Как добавили в Дептрансе, такую процедуру эти светофоры проходят каждый год, и она нужна для обеспечения более комфортного передвижения по городу.

Подавляющее большинство светофоров в столице — около 98% от общего количества — отметили в ведомстве, не имеют сезонных режимов работы, поскольку они работают либо в фиксированном (28%), либо в адаптивном/координированном режиме (70%). Во втором случае частота смены их сигналов зависит от плотности трафика и меняется либо автоматически по показаниям камер и датчиков, либо вручную операторами ЦОДД.

#россия #автомобили #дороги
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
8
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
75
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
3
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
25
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
4
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
14
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
2
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
44

Сейчас обсуждают

Дмитрий Патрушев
21:43
Так это понятно, что можно фильтровать что угодно
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Алескандр Индустриевич
21:43
Это как вариант. Короче можно что угодно с ним делать.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Дмитрий Патрушев
21:42
А что ты вообще хочешь себе сделать? CDN поднять?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Дмитрий Патрушев
21:41
А зачем их отключать, если ты их собираешься принимать
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Алескандр Индустриевич
21:37
Можно тупо отрубить udp, на уровне роутера, ос или сетевой платы. Если роутер Pfsens + Снорт или Сурика это для специфических задач можно настроить фильтрацию udp. Проще, правила фаера в Pfsensе наст...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Дмитрий Патрушев
21:35
Вот сволочи, не знал
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Дмитрий Патрушев
21:33
Тогда PasarGuard, gui + куча плюшек типа qr-кодов
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
21:33
просто как два пальца
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Алескандр Индустриевич
21:33
легко
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
21:31
Он не то что палится -он в лет палится.заблочен по РФ везде.сейчас даже запрет не пробивает фейками.Если только выдавать quic initiation с каким нибудь нашим сайтом.так сделано у wiresock тестового.ud...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter