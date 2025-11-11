Проезду автомобилей будет отдан больший приоритет по сравнению с пешеходами. Во избежание образования заторов.

На зимний режим потихоньку переходят не только водители, которым следует снова привыкать держать более высокую дистанцию, начинать оттормаживаться заблаговременно и избегать резких манёвров, но и системы организации дорожного движения. Так, Дептранс Москвы сообщил о том, что в столице в этом месяце на зимний режим работы переведут 85 светофоров.

В Москве установлено несколько тысяч светофоров, и 85 героев данной заметки могут показаться лишь каплей в море. Впрочем, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, данные светофоры расположены в местах, где соотношение пешеходов и автомобилей радикально меняется в зависимости от сезона. Следовательно, в холодное время года приоритет на них будет отдаваться автомобильному транспорту: разрешающий сигнал для него будет гореть в среднем на 5—20 секунд дольше, чем в тёплое время года.

Как добавили в Дептрансе, такую процедуру эти светофоры проходят каждый год, и она нужна для обеспечения более комфортного передвижения по городу.

Подавляющее большинство светофоров в столице — около 98% от общего количества — отметили в ведомстве, не имеют сезонных режимов работы, поскольку они работают либо в фиксированном (28%), либо в адаптивном/координированном режиме (70%). Во втором случае частота смены их сигналов зависит от плотности трафика и меняется либо автоматически по показаниям камер и датчиков, либо вручную операторами ЦОДД.