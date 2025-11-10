Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«КАМАЗ» вернулся к пятидневному рабочему графику
Приказ был подписан ещё в конце октября, но в силу он вступил с сегодняшнего дня.

Несмотря на то, что «КАМАЗ» является главным российским производителем тяжёлой грузовой и специальной автомобильной техники, обвал в этом году внутреннего авторынка в стране не обошёл стороной даже его. Как результат, в конце июля предприятие временно перешло на четырёхдневную рабочую неделю.

И хотя ситуация пока не располагает к стабилизации, «КАМАЗ», успевший распродать накопившиеся излишки техники, с сегодняшнего дня вернулся к стандартной пятидневной рабочей неделе. Соответствующее распоряжение было подписано руководством предприятия в конце октября, но в силу оно вступило сегодня.

Поскольку положение дел на автомобильном рынке в России пока, мягко говоря, неопределённое, загадывать далеко вперёд в Набережных Челнах пока не собираются. Поэтому вопрос продолжительности рабочей недели пока будет подниматься регулярно. В следующий раз совещание на эту тему на предприятии соберётся в декабре. Пока что планируется весь декабрь отработать в стандартном пятидневном режиме.

#россия #экономика #автомобили #«камаз»
+
