Вместо него функции «автомата» будет выполнять роботизированная трансмиссия.

Практика показывает, что из всех автоматизированных версий трансмиссии наиболее динамичной при условии установки её на машину среднего или ниже класса является вариатор. Просто за счёт своих конструктивных особенностей и возможности осуществлять постоянное ускорение на высоких оборотах двигателя, то есть, при постоянной максимальной мощности, без её снижения из-за переключений трансмиссии на повышенные передачи.

Тем не менее, несмотря на это явное преимущество, есть у вариаторов и ряд серьёзных недостатков, которые делают их наименее желанными среди автолюбителей типами трансмиссий. Возможно, по этой причине на днях издание «Авто.ру» поделилось известием об исключении вариаторов из комплектаций автомобилей «Москвич 6» в модельном ряду 2026 года.

Как дополнило издание, пресс-служба завода-производителя подтвердила эту информацию, уточнив, что решение принято в полном соответствии плану по «жизненному циклу» данной модели.

Вместо вариаторов будущие «Москвичи 6» будут агрегатироваться роботизированной трансмиссией. В целом для водителя восприятие автомобиля с роботизированной «коробкой» обычно проходит спокойно, поскольку современные «роботы» уже давно не запаздывают с переключениями передач и в целом ощущаются больше как классические всеми любимые гидромеханические «автоматы».