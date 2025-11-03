Практика показывает, что из всех автоматизированных версий трансмиссии наиболее динамичной при условии установки её на машину среднего или ниже класса является вариатор. Просто за счёт своих конструктивных особенностей и возможности осуществлять постоянное ускорение на высоких оборотах двигателя, то есть, при постоянной максимальной мощности, без её снижения из-за переключений трансмиссии на повышенные передачи.
Тем не менее, несмотря на это явное преимущество, есть у вариаторов и ряд серьёзных недостатков, которые делают их наименее желанными среди автолюбителей типами трансмиссий. Возможно, по этой причине на днях издание «Авто.ру» поделилось известием об исключении вариаторов из комплектаций автомобилей «Москвич 6» в модельном ряду 2026 года.
Как дополнило издание, пресс-служба завода-производителя подтвердила эту информацию, уточнив, что решение принято в полном соответствии плану по «жизненному циклу» данной модели.
Вместо вариаторов будущие «Москвичи 6» будут агрегатироваться роботизированной трансмиссией. В целом для водителя восприятие автомобиля с роботизированной «коробкой» обычно проходит спокойно, поскольку современные «роботы» уже давно не запаздывают с переключениями передач и в целом ощущаются больше как классические всеми любимые гидромеханические «автоматы».