Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России расширят особые экономические зоны в трёх регионах
Промышленность растёт, ей нужно новое «вместилище».

События после 2014 года и в особенности после 2022 года привели к резкому росту обрабатывающей промышленности в России. Значительная часть соответствующих предприятий располагается в особых экономических зонах (ОЭЗ), и вот постепенно эти зоны приходится расширять.

Сегодня Правительство России опубликовало постановление от 30 октября, из которого следует, что особые экономические зоны будут расширены в трёх регионах страны. В первую очередь речь идёт об ОЭЗ «Титановая долина» в Свердловской области: её площадь за счёт присоединения территории бывшего металлургического предприятия увеличится до 635,7 гектаров. Данная ОЭЗ специализируется на металлургическом производстве, и новые предприятия, которые будут включаться в её состав, будут этой специализации соответствовать.

Также будут расширены особые экономические зоны «Центр» в Воронежской области и «Кулибин» в Нижегородской области. На территории «Центра» собираются построить интегрированный сталелитейный завод, зерноперерабатывающий комбинат и предприятие по покраске алюминиевого профиля. Как предприятия тяжёлой промышленности могут соседствовать с, по сути, пищевым производством, вопрос открытый, но таковы планы.

Что до ОЭЗ «Кулибин», то на её территории будет развиваться пищевая промышленность, а также появятся новые заводы по производству стройматериалов и модульных жилых зданий.

#россия #экономика #промышленность #инфраструктура
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
44
Почему ядерная ракета «Буревестник» меняет правила в военной и космической сферах для всего мира
17
«Первобытная война»: не смешно, не интересно (краткий субъективный обзор фильма)
+
Тест и сравнение трех поколений кулера Thermalright Frost Spirit 140
8
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
2
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
1
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
3

Сейчас обсуждают

ФельдшеR
15:17
А можешь перечислить ваши организации которые платят сберу)? Просто в РФ везде при устройстве на работу спрашивают - куда вам деньги переводить? И перейти с одного банка в другой, получая з/п - не сос...
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
ФельдшеR
15:09
Хотел Хуанга подловить, ага!))
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
ФельдшеR
15:07
Для ребятишек пойдет - большой, гнутый, много Гц и недорогой.) Спс за статью по теме.
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
Сергей Есенин
15:05
Оч интересно , жаль что издеж
Платформа «Консоль»: Заработок курьеров в Москве равен около 20,5 тыс рублей в сутки
4pokalin
14:55
А что певицам нельзя, только тебе пропукивающему диван дома можно ?
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
Лев корл
14:41
Смотря на эту картинку, вспоминается идущий в данный момент сериал "Камбэк", где Птаха спрашивает: вкусный супец? А я туда плюнул! И ведь найдутся такие, кто это сделает в реале - просто наплюют в каж...
В Госдуме предложили перевести школьные столовые на шведский стол
BigCar
14:37
Сейчас сложно найти НЕ партнёра, чтобы НЕ получить кешбек.
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Bernigan
14:22
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lucul
14:01
Это говорит лишь о том, что новое поколение видеокарт от АМД будет на новой архитектуре, на фоне которой RDNA1/2 выглядит совсем уныло. Для тех кто в танке - следующим поколением графических чипов от...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lion77815
13:59
Как вариант, таки, "нейтринная"<информационная> база. По "соседству"
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter