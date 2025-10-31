Промышленность растёт, ей нужно новое «вместилище».

События после 2014 года и в особенности после 2022 года привели к резкому росту обрабатывающей промышленности в России. Значительная часть соответствующих предприятий располагается в особых экономических зонах (ОЭЗ), и вот постепенно эти зоны приходится расширять.

Сегодня Правительство России опубликовало постановление от 30 октября, из которого следует, что особые экономические зоны будут расширены в трёх регионах страны. В первую очередь речь идёт об ОЭЗ «Титановая долина» в Свердловской области: её площадь за счёт присоединения территории бывшего металлургического предприятия увеличится до 635,7 гектаров. Данная ОЭЗ специализируется на металлургическом производстве, и новые предприятия, которые будут включаться в её состав, будут этой специализации соответствовать.

Также будут расширены особые экономические зоны «Центр» в Воронежской области и «Кулибин» в Нижегородской области. На территории «Центра» собираются построить интегрированный сталелитейный завод, зерноперерабатывающий комбинат и предприятие по покраске алюминиевого профиля. Как предприятия тяжёлой промышленности могут соседствовать с, по сути, пищевым производством, вопрос открытый, но таковы планы.

Что до ОЭЗ «Кулибин», то на её территории будет развиваться пищевая промышленность, а также появятся новые заводы по производству стройматериалов и модульных жилых зданий.