Есть у замены устаревающего оборудования начало, нет у него конца.

Московское лифтовое хозяйство, по понятным причинам, огромное, и работа в этой сфере не останавливается ни на минуту. В частности, заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, курирующий вопросы развития столичной инфраструктуры, сообщил сегодня о том, что в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Москве в текущем году была произведена замена свыше 3 500 лифтов. При этом важно понимать, что год ещё не закончился, и к концу отчётного периода число замен лифтового оборудования должно превысить 4 200.

Как отметил Бирюков, за время действия программы в столице в общей сложности было заменено свыше 50 000 лифтов. Всего же в многоквартирных домах города суммарно установлено более 117 000 лифтов, так что работы у промышленников, монтажников-лифтовиков и всех причастных впереди ещё не на одно десятилетие.

Напомним, что обязательной замене подвергаются лифты, срок службы которых достиг 25 лет. Учитывая, что речь идёт о критически важном оборудовании повышенной опасности, никаких продлений срока эксплуатации не допускается — только замена.

Бирюков также напомнил, что все устанавливаемые в Москве новые лифты полностью соответствуют требованиям к импортозамещению и произведены в России.