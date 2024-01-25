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Редакция
События в мире Михаил Андреев
После начала кризиса в Красном море загруженность Суэцкого канала сократилась примерно на 80 %
Милости просим пользоваться Северным морским путём.

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На сегодняшний день в мире очень много горячих точек, которые напрямую влияют на экономические отношения, логистические цепочки, а также на итоговые цены на самые разные товары. В случае с конфликтом на Украине, а если точнее, то в результате необдуманного незаконного санкционного давления на Россию в ЕС взлетели цены на энергоносители и, как следствие, на всю промышленную продукцию и на все услуги, а в случае с кризисом в Красном море, вызванным деятельностью Хуситов, атакующих связанные с Израилем, США и другими спонсорами конфликта в секторе Газа суда, взлетели цены на все товары, которые ранее перевозились по морю через Суэцкий канал, а теперь во избежание неоправданных рисков идут в обход Африки.

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Речь в данной заметке, впрочем, не о том, кто виноват и что делать, а о простой статистике. А она гласит, что с момента активизации деятельности Хуситов в декабре прошлого года трафик через Суэцкий канал обвалился примерно на 80 %: если раньше через эту одну из основных водных артерий ежедневно проходили от 90 до 130 контейнеровозов, то теперь их число рухнуло до 25—30.

В данной истории основной пострадавшей стороной, безусловно, является Египет, управляющий Суэцким каналом, выручка от прохода судов через который является, по сути, основной статьёй доходов египетского бюджета. Теперь же, учитывая, что Хуситов утихомирить сможет только справедливое окончание кризиса в Газе, ситуация сложилась надолго и может ускорить процесс перехода морских грузоперевозок к активному использованию Северного морского пути, под обеспечение судоходства в котором Россия наращивает масштаб ледокольного флота.

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Преимущество Северного морского пути заключается в его стабильности: на всём его протяжении кроме российских военных баз, белых медведей и моржей нет ничего, соответственно, нет и никаких угроз судоходству, будь то политические кризисы, пиратство или боевые действия. С Египтом, правда, неудобно получается, но государственная политика — она в первую очередь про свои собственные государственные интересы, а не чужие.

#россия #политика #экономика #хуситы #йемен #египет #суэцкий канал
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