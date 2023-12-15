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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЦБ РФ вновь поднял ключевую ставку — с 15 до 16 %
Собственно, никто планов это делать не скрывал.

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В этом году Центральный банк России уже несколько раз поднимал ключевую ставку на фоне разгона инфляции выше ожидаемого уровня. Ставка поднимается, деньги в экономике должны становиться дороже, инфляция должна снижаться, но куда ни глянь, происходят ровно обратные процессы. И в ЦБ решили не придумывать ничего лучше, чем ещё раз повысить данный основной параметр. Впрочем, повышение ключевой ставки носит больше формальный характер и отличается мягкостью по сравнению с предыдущими действиями аналогичного характера: ставку повысили всего на 100 базисных пунктов, или до 16 % (было 15 %).

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Согласно комментарию регулятора, решение о повышении ключевой ставки принималось на фоне высокой инфляции за период с октября по ноябрь текущего года. Дальнейшие действия в вопросе управления ключевой ставкой ЦБ будет осуществлять, исходя из статистических показателей инфляции: план Центрального банка — это инфляция порядка 4—4,5 % в следующем году и в районе 4 % в последующие годы.

Повышение ключевой ставки имеет целью удорожание денег в экономике: с высокой ключевой ставкой кредитные средства становятся, по сути, недоступными, экономический рост замедляется, потребление снижается, а за ним снижаются и цены. По крайней мере, в теории, которой руководствуется ЦБ. На практике же получатели кредитных средств перекладывают свои возросшие расходы по выплатам банкам на плечи своих клиентов. В этом случае, впрочем, с фактами повышения цен должны разбираться компетентные органы.

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Также, в теории, повышение ключевой ставки означает и рост процентных ставок по депозитам, что способствует росту количества банковских вкладов, желательно, с переводом накопившихся у населения долларов в рубли с увеличением спроса на последние и, как следствие, с укреплением курса национальной валюты. Но всё это, как мы уже говорили — теория. Практика с ней постоянно расходится, что мы и видим по болтанию курса рубля по отношению к доллару на всё также неприемлемых для импортёров и потребителей импортной продукции значениях.

#россия #финансы #экономика
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