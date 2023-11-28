В США недовольны тем, что у России ультимативная позиция — капитуляция или ничего.

Время идёт, и всё очевиднее становится тот факт, что решать судьбу Украины сильные мира сего будут без её непосредственного участия в данном процессе. Киев на переговоры на реалистичных началах не готов в принципе, Москву полумеры и заморозка конфликта без его полного разрешения на необходимых именно Москве условиях не устраивают, Вашингтон же хочет продолжать зашибать на этом процессе баснословные деньги, попутно всё сильнее подминая под себя Европу.

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Как следствие, между реальными сторонами данного конфликта — РФ и США — имеются неразрешимые противоречия, поэтому всё больше аналитиков склоняются к мысли о том, что ситуация будет развиваться по максимально неблагоприятному для Украины сценарию. Сегодня это косвенно подтвердил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

По словам функционера, в США не видят «никаких признаков» готовности Москвы к участию в «реальных, предметных» переговорах о мире на Украине. О’Брайен отметил, что российское политическое руководство готово ждать и продолжать конфликт, в связи с чем сейчас начало переговоров будет похоже не на диалог, а на «монолог о капитуляции [Киева]».

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Цинизм данной ситуации в том, что аналогичным любые переговоры воспринимают и в Москве, но только со своей стороны. Российское политическое руководство также утверждает, что в Киеве нет никаких признаков готовности к участию в переговорах с учётом объективной реальности. Кто-то должен пойти на уступки, но в России справедливо считают, что поезд для уступок уже давно ушёл: надо было договариваться ещё весной 2022 года, а желательно — в декабре 2021-го. Сейчас же слишком высокая цена была заплачена, слишком много лишнего наговорили и, что куда хуже, сотворили функционеры стран коллективного Запада, чтобы рассуждать о чём бы то ни было, кроме полного выполнения всех российских условий. А это будет неизбежно означать и постановку вопроса о новой архитектуре безопасности в Европе, где РФ должна быть выделена особая роль.