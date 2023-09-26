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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Эстонии предложили называть Калининград Кёнигсбергом
Действия «европейских» чихуахуа уже давно вызывают только умиление.

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Комплексы, с которыми приходится существовать некоторым младоевропейцам, которые разумом понимают, благодаря кому обязаны своей государственностью, но сердцем принять это не готовы под действием пропаганды, порождают поистине забавные действия. Так, сегодня в парламенте Эстонии предложили называть Калининград в эстонском языке не на российский/советский манер, а на исторический — Кёнигсбергом.

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Каким образом в таком случае ради сохранения исторической справедливости следует называть Эстонию, мы в рамках данного материала, пожалуй, затрагивать не будем, иначе можно углубиться в дебри истории, которая у Эстонии, мягко говоря, совсем не такая, какой её видят функционеры данной страны.

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Значат ли такие решения что-то для России, которая привыкла быть за границей «Рашей», «Руссландом», «ля Русси» и так далее? Конечно же, нет.

#россия #психиатрия #эстония
4
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Олег Ст
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