Недавно у него была уверенность, что оно начнётся в апреле.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, ставший для многих пристально следящих за происходящим на фронте чуть ли не лицом всей специальной военной операции, продолжает теоретизировать на тему сроков начала украинского контрнаступления. Если в начале апреля Пригожин прогнозировал начало наступления ВСУ примерно в середине апреля, то затем сроки сдвигались: на этой неделе Пригожин предположил, что процесс начнётся в мае, а сегодня в интервью военкору Семёну Пегову и его проекту WarGonzo уточнил, что наступление стартует «до 15 мая вот 100 %».

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По словам Пригожина, украинские войска завершили подготовку и сейчас ждут подходящей погоды. Период дождей, уточняет основатель ЧВК «Вагнер», на Украине завершится второго мая, затем некоторое время необходимо подождать, пока просохнет почва, и вот, как раз в первой половине мая всё и начнётся.

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В минобороны Украины заявили, что войска к контрнаступлению готовы, сегодня эти сведения повторил президент страны Владимир Зеленский. Западная пресса проявляет всё больше скептицизма касательно данного наступления, в МИД Украины советуют не считать «контрнаступ» решающим сражением войны, ну а Дмитрий Медведев озвучил необходимость в нанесении ВСУ в этом наступлении полного военного поражения. В любом случае, необходимо быть морально готовыми к тому, что некие локальные успехи у этого наступления всё же могут быть (слишком уж крупная группировка и значительное количество техники собираются) даже несмотря на полную готовность ВС РФ к «приёму», и не паниковать по этому поводу.