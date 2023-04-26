Показания Пригожина, впрочем, постоянно разнятся.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который в рамках специальной военной операции взял на себя не особо понятную роль, и в целом слишком много на себя взял, предупредил о том, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в мае — примерно после второго числа, когда пройдёт последний прогнозируемый дождь и подсохнет почва.

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Конкретной датой Пригожин, естественно, не располагает, но допускает, что контрнаступление украинских войск может начаться на 9 мая. Само наступление ВСУ Пригожин считает неизбежным, а одной из его целей станет «прорезание» флангов.

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Стоит отметить, что украинское контрнаступление готовится уже много месяцев, и каждый раз оглашаемые различными военными деятелями сроки срываются и переносятся на более поздние даты. В любом случае, в том, что Украина пойдёт в контрнаступление, у экспертов сомнений нет: даже если она сама этого не хочет, отданный за океаном приказ нарушить нельзя.