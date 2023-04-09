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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин сообщил, что ВСУ собрали группировку в 200—400 тысяч человек и начнут наступление примерно через неделю
Так 200 или 400 тысяч-то? Разница, мягко говоря, немаленькая.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сегодня выступил на встрече с активистами движения «Кибер Фронт Z», где поделился своим мнением касательно готовящегося украинского контрнаступления. Пригожин призвал не недооценивать противника, поскольку, согласно различным источникам — и утечкам, и официальным разведданным — наступление должно начаться ориентировочно через неделю.

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На текущий момент, отмечает Пригожин, наступление не начинается, потому что ВСУ ожидают высыхания почвы и рассчитывают получить дополнительное вооружение с Запада. Наступление будет масштабным: собрана группировка численностью примерно в 200 тысяч, а по некоторым источникам и вовсе в 400 тысяч военнослужащих.

Одна ЧВК «Вагнер», продолжает Пригожин, войну не выиграет, поэтому необходимо озаботиться не только укреплением флангов, но и «аккумуляцией» внутри общества.

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С осени прошлого года российские инженерные войска активно занимались возведением оборонительных линий по всей протяжённости фронта, поэтому изображать, что для Генштаба ВС РФ планы ВСУ по контрнаступлению являются сюрпризом, смысла нет. Очевидно, что соответствующая информация была известна ещё как минимум полгода назад. Кроме того, характер и размещение этих оборонительных линий может свидетельствовать о том, что в генштабе рассчитывают на самый негативный ход развития событий — с возможным вступлением «коалиции согласных» в конфликт на стороне Киева.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
1
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хахахер
21:50
боевой дух только нулевой там у всу
Пригожин: В контрнаступлении ВСУ примут участие 200 - 400 тысяч военнослужащих
Eppius
21:48
Кого же армия РФ там целый год пермалывала? Им меньше не становится!
Пригожин: В контрнаступлении ВСУ примут участие 200 - 400 тысяч военнослужащих
Бариска Барискин
21:46
И спец. самолеты за ним должны прилетать из Германии, а лечится он должен у хозяев в Шарите, истинный буржуйский патриот, должен прилежно обслуживать интересы своих хозяев =)
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
XAM
21:45
У нас тут в Брянской области одного такого пиздюка уже приземлили. В суде блеял как козлик и готов был взять у судьи за щеку, лишь бы больше не скакать на бутылке. Но судья оказался махровым гетеро и ...
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Kutuz
21:45
Так то они скрипт написали уже давно кажется и потихоньку допиливают, чтобы более менее правдоподобно выглядела его работа. Но всё равно мы тут устали уже над ними стебаться.
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
Kutuz
21:43
Это тупо троллинг я так думаю, но вообще давно пора бы пересмотреть либо редакционную политику, либо редакционный состав))
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
XAM
21:42
Петух навальный авторитет у таких же опущенцев как и он. НАвальный засцал выйти в эфир с Соловьевым и предъявить ему за честно заработанные виллы.
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
Kutuz
21:40
Ага, журналист Низовцев даже внутрь виллы заходил, там правда бомжатник.
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
XAM
21:40
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Михаил Белан
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