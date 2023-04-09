Так 200 или 400 тысяч-то? Разница, мягко говоря, немаленькая.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сегодня выступил на встрече с активистами движения «Кибер Фронт Z», где поделился своим мнением касательно готовящегося украинского контрнаступления. Пригожин призвал не недооценивать противника, поскольку, согласно различным источникам — и утечкам, и официальным разведданным — наступление должно начаться ориентировочно через неделю.

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На текущий момент, отмечает Пригожин, наступление не начинается, потому что ВСУ ожидают высыхания почвы и рассчитывают получить дополнительное вооружение с Запада. Наступление будет масштабным: собрана группировка численностью примерно в 200 тысяч, а по некоторым источникам и вовсе в 400 тысяч военнослужащих.

Одна ЧВК «Вагнер», продолжает Пригожин, войну не выиграет, поэтому необходимо озаботиться не только укреплением флангов, но и «аккумуляцией» внутри общества.

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С осени прошлого года российские инженерные войска активно занимались возведением оборонительных линий по всей протяжённости фронта, поэтому изображать, что для Генштаба ВС РФ планы ВСУ по контрнаступлению являются сюрпризом, смысла нет. Очевидно, что соответствующая информация была известна ещё как минимум полгода назад. Кроме того, характер и размещение этих оборонительных линий может свидетельствовать о том, что в генштабе рассчитывают на самый негативный ход развития событий — с возможным вступлением «коалиции согласных» в конфликт на стороне Киева.