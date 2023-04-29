О том, что украинское политическое руководство намеревается провести крупное контрнаступление, сейчас знает чуть ли не весь мир. Тем самым страна попала в ловушку своих обещаний и уже не может «дать заднюю»: наступление теперь обязательно должно начаться, иначе это, как минимум, начнёт вызывать справедливые вопросы у западных спонсоров Киева. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский, роль которого больше походит на CEO некой корпорации, которому необходимо отчитываться перед инвесторами, в комментарии для издания Yle в очередной раз подтвердил, что «контрнаступ» будет.
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Целью этого контрнаступления, по версии Зеленского, станет вытеснение российских войск с территории, которая пока признаётся мировым сообществом как территория Украины, включая и полуостров Крым. При всём этом Зеленский отметил, что успех данного плана будет всецело зависеть от объёма поставляемых с Запада вооружений, которому якобы выгоднее поддержать Украину сейчас, чем увеличивать риски начала Третьей мировой войны. То, что риски Третьей мировой войны на самом деле увеличивает именно безмерное втягивание Запада в этот конфликт, Зеленский уточнять не стал.
Стоит отметить, что в западных военных кругах относительно успеха этого контрнаступления множится всё больший скептицизм. Эксперты справедливо отмечают полную готовность ВС РФ к этому контрнаступлению, к встрече которого по всей линии фронта были выстроены многоуровневые оборонительные линии в несколько «слоёв», стянуты огромные объёмы военной техники, подавлена украинская ПВО, а также проведена частичная мобилизация.
В МИД Украины при этом советуют не считать этот «контрнаступ» решающим сражением всей кампании, ну а на Западе считают, что если атака не добьётся прорыва оборонительных линий за первые сутки, то её можно будет считать провальной.