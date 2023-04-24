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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: в США опасаются последствий провала украинского контрнаступления
Для США последствия пока могут быть только в виде «потери лица».
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Про готовящееся весеннее контрнаступление ВСУ сейчас пишут уже даже ленивые. Ожидания от этого «контрнаступа» у спонсоров Украины сейчас не имеют границ, однако многие холодные головы, умеющие считать потенциалы сторон конфликта, опасаются последствий, которые могут возникнуть в случае провала данной военной операции. В частности, как пишет отличающееся реалистичным взглядом на всё происходящее сейчас в мире издание Politico, в случае провала контрнаступления американские официальные лица могут столкнуться с критикой сразу с двух сторон.

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С одной стороны, как уточняют в Politico, на американское руководство начнут давить «ястребы», которые начнут заявлять о том, что если бы США полностью удовлетворили потребности Украины, то этого бы не произошло. С другой стороны, давление начнут оказывать и «голуби», позиция которых о необходимости мирного решения конфликта и невозможности ВСУ добиться поставленных перед собой задач военным путём станет максимально очевидной.

Также в Politico полагают, что неблагоприятное для Украины развитие событий повлечёт за собой повышение влияния сторонников переговорного процесса и в самой Европе, которая является одной из главных пострадавших в результате противостояния коллективного Запада с Россией сторон.

Кроме того, журналисты Politico пишут, что на Западе со всё большим скептицизмом относятся к итогам украинского наступления. Если раньше на него возлагали надежды в деле перерезания сухопутного коридора в Крым, то теперь в Пентагоне считают, что достойным результатом станет хотя бы нарушение логистики на данном участке фронта. Наконец, официальные лица США предупредили украинское руководство об опасности избыточных амбиций и рассредоточения войск по различным участкам фронта. Примерно такое же предупреждение, как утверждается, Джо Байден сделал президенту Афганистана Ашрафу Гани после вывода американских войск из страны и нарастания активности Талибана (запрещённая в РФ террористическая организация).

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К сожалению, отказ Украины от ничем не обоснованных амбиций выглядит маловероятным. Напротив: из Киева то и дело звучат заявления о бескомпромиссности, а сегодня глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов и вовсе заявил, что конфликт не будет завершён без решения территориальных вопросов, а на сдачу территорий Украина не пойдёт. Впрочем, мнение Украины по данному вопросу уже вряд ли кого-то всерьёз интересует. Решает не она, и обеспечивает свою военную машину всем необходимым тоже отнюдь не она; воевать страна будет столько, сколько ей скажут за океаном, и это весьма печально.

#россия #украина #боевые действия
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