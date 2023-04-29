По мнению зампреда Совбеза РФ, если не решить всё жёстко, то боевые действия растянутся надолго, а нам это ни к чему.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о необходимости «возвращения» страны в границы 1991 года (но не уточняя, какого месяца). Добиваться этого собираются посредством готовящегося контрнаступления, ну и, естественно, мимо этого заявления Зеленского не мог пройти зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, занявший после начала СВО «ястребиную» позицию по отношению к украинскому вопросу. По словам Медведева, без жёсткого решения этой проблемы обойтись не удастся — в противном случае киевское руководство не успокоится, и война (Медведев применил именно термин «война», а не СВО) «растянется надолго». России такое развитие событий, считает Медведев, ни к чему.

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Своё видение решения украинской проблемы Медведев изложил в трёх пунктах. Во-первых, в ходе контрнаступления ВСУ должен быть нанесено полное военное поражение. Во-вторых, после разгрома действующий в Киеве режим должен быть низложен, а сама Украина должна быть полностью демилитаризована. В-третьих, заявляет Медведев, ключевые фигуры действующего на Украине руководства должны понести возмездие вне зависимости от их местонахождения и без сроков давности.

Неясно, излагает Медведев свою личную точку зрения или же выступает рупором позиции Кремля, которую тот, по понятным причинам, не может озвучивать напрямую, но все вышеизложенные планы уже были перечислены в день объявления о начале специальной военной операции. Пока что же можно заявлять разве что об активной демилитаризации Украины вкупе с поставляющим ей в безумных объёмах оружие и боеприпасы коллективным Западом.

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Остальные два пункта плана на данном этапе выглядят больше как фантазии: представители действующего в Киеве режима не просто живы и не чувствуют никакой угрозы, несмотря на то, что все средства их «низложения» у России имеются, а наоборот — только укрепляют свои позиции, причём отнюдь не демократическими способами. Что же до возмездия, то оно также пока не настигло никого из представителей украинской власти. В одном Медведев прав: всё это необходимо делать (именно делать, а не чесать языком), иначе бесконечно нашпиговываемая Западом оружием болевая точка на границе с Россией будет существовать ещё слишком долго.