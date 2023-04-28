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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины призвал не воспринимать контрнаступление ВСУ как решающее сражение
Да никто и не воспринимает. Решающим станет то сражение, которое за океаном назовут.
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Хотя весеннее контрнаступление ВСУ распиарили все, кому не лень, возложив на него большие надежды и даже связав с ним «возвращение» Украины к границам 1991 года, более трезво мыслящих на этот счёт людей становится всё больше. В частности, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не воспринимать контрнаступление как последнюю и решающую битву в этом конфликте.

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По мнению Кулебы, последним станет то сражение, которое завершит собой «освобождение украинских территорий». Означает ли это, что украинский дипломат не возлагает больших надежд на весеннее контрнаступление, сказать на данный момент трудно: слишком уже разные, порой противоречащие друг другу заявления звучат из Киева на протяжении последних четырнадцати месяцев.

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Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности ВСУ пойти в контрнаступление — войска лишь ждут соответствующей команды. Российское командование при этом полностью осведомлено о передвижениях и местах дислокации резервов ВСУ: на протяжении двух суток ВС РФ осуществляли массированные ракетные удары по местам размещения противника, срывая тем самым их выдвижение к фронту.

#россия #украина #боевые действия
3
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Chato-b0t
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Всё верно, потому что этот долгожданный некроинский "контрнаступ" буде сродни бегу ̶з̶а̶й̶ц̶а̶ хряка через поля.
Глава МИД Украины призвал не воспринимать контрнаступление ВСУ как решающее сражение
Chato-b0t
21:37
Ну когда же, некроинцы, когда?
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Xmast
21:37
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