Одержимость украинского военного и политического руководства контрнаступлением, которое неизбежно столкнётся с многоуровневой российской оборонительной линией, уже давно вызывает вопросы у понимающих хоть что-то в военном деле экспертов. Вопреки всей логике военной науки, контрнаступление, похоже, всё-таки состоится, и сегодня о готовности к его началу заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
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По его словам, подготовка к контрнаступлению завершается: Украина не только получила «достаточно» современные виды вооружений, включая танки натовского образца, но и подготовила кадровый состав. В «глобальном смысле» страна, заявил Резников, готова к наступлению, и вооружённые силы сейчас ждут только соответствующего решения командования.
По плану Украины, это контрнаступление должно вернуть страну в границы 1991 года. Западные спонсоры Украины при этом проявляют всё больше скептицизма, регулярно «вбрасывая» в СМИ тезисы о том, что успех, сравнимый с осенними контрнаступлениями ВСУ, маловероятен, поскольку в отличие от осеннего контрнаступления, к контрнаступлению весеннему Россия изрядно подготовилась, не только проведя частичную мобилизацию, но и выстроив серьёзнейшие укрепления по всей линии фронта, включающие в себя минные поля, противотанковые рвы, заграждения против бронетехники, и всё это в несколько «слоёв».