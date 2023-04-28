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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили о готовности к началу контрнаступления
Предоставьте ещё точное время и направления удара, пожалуйста. Спасибо за внимание.
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Одержимость украинского военного и политического руководства контрнаступлением, которое неизбежно столкнётся с многоуровневой российской оборонительной линией, уже давно вызывает вопросы у понимающих хоть что-то в военном деле экспертов. Вопреки всей логике военной науки, контрнаступление, похоже, всё-таки состоится, и сегодня о готовности к его началу заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По его словам, подготовка к контрнаступлению завершается: Украина не только получила «достаточно» современные виды вооружений, включая танки натовского образца, но и подготовила кадровый состав. В «глобальном смысле» страна, заявил Резников, готова к наступлению, и вооружённые силы сейчас ждут только соответствующего решения командования.

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По плану Украины, это контрнаступление должно вернуть страну в границы 1991 года. Западные спонсоры Украины при этом проявляют всё больше скептицизма, регулярно «вбрасывая» в СМИ тезисы о том, что успех, сравнимый с осенними контрнаступлениями ВСУ, маловероятен, поскольку в отличие от осеннего контрнаступления, к контрнаступлению весеннему Россия изрядно подготовилась, не только проведя частичную мобилизацию, но и выстроив серьёзнейшие укрепления по всей линии фронта, включающие в себя минные поля, противотанковые рвы, заграждения против бронетехники, и всё это в несколько «слоёв».

#россия #украина #боевые действия
5
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mestospb
15:57
ну mg43 хорваты прислали Украие кстати не 7.62 а оригинальные 7.92 и они довольно не плохо воюют. Хотя ими ещё усташи воевали
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mo3ulla
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хахахер
15:51
да украинские истории,щас в район тайваня переместятся
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хахахер
15:46
хохлы,как пионеры,всегда готовы
На Украине заявили о готовности к началу контрнаступления
Артём Николаев
15:43
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Армия России второй день подряд наносит массированный удар крылатыми ракетами по пунктам размещения резервов ВСУ
Xmast
15:43
А вот тот же самсунг эво+ 970. Которому 100 лет в обед. Таких просадок не дает. И явно лучше.
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