Полезная функция для нервных родственников.

У каждого есть хотя бы один близкий родственник, требующий от вас постоянного отчёта о местонахождении. На устройствах от Apple эта проблема решается подключением всех смартфонов семьи к одной учётной записи и включением приложения «Локатор», показывающей геопозицию всех активных устройств, но «Яндекс» решил пойти дальше и сделать функцию общедоступной.

Так, сегодня компания сообщила об обновлении приложения «Яндекс Карты» с внедрением в него функции трансляции своей геопозиции друзьям, родственникам, да и в принципе кому угодно. При этом получатель вашей геопозиции может выстроить маршрут до указанной точки и при необходимости быстро до вас добраться.

«Яндекс» подразумевает широкое применение данной функции: от простого уведомления приятеля о том, где вас следует искать, до постоянной трансляции своей геопозиции особо нервным родственникам. Собственно, для этого можно настраивать время передачи геопозиции: от нескольких минут до постоянного режима.

Активировать трансляцию геопозиции можно только войдя в «Яндекс Карты» под своей учётной записью. В условно гостевом режиме, надо понимать, она работать не будет.