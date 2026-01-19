Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В «Яндекс Картах» появилась функция трансляции своей геопозиции
Полезная функция для нервных родственников.

У каждого есть хотя бы один близкий родственник, требующий от вас постоянного отчёта о местонахождении. На устройствах от Apple эта проблема решается подключением всех смартфонов семьи к одной учётной записи и включением приложения «Локатор», показывающей геопозицию всех активных устройств, но «Яндекс» решил пойти дальше и сделать функцию общедоступной.

Так, сегодня компания сообщила об обновлении приложения «Яндекс Карты» с внедрением в него функции трансляции своей геопозиции друзьям, родственникам, да и в принципе кому угодно. При этом получатель вашей геопозиции может выстроить маршрут до указанной точки и при необходимости быстро до вас добраться.

«Яндекс» подразумевает широкое применение данной функции: от простого уведомления приятеля о том, где вас следует искать, до постоянной трансляции своей геопозиции особо нервным родственникам. Собственно, для этого можно настраивать время передачи геопозиции: от нескольких минут до постоянного режима.

Активировать трансляцию геопозиции можно только войдя в «Яндекс Карты» под своей учётной записью. В условно гостевом режиме, надо понимать, она работать не будет.

#россия #приложения #софт #навигация #«яндекс»
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
6
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+

Сейчас обсуждают

Китя.
22:28
Нашел деда всё-таки тест. Вот он что выкладывал. Так посмотришь на его ПК пушка. Эх жалко что фейк.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
swr5
22:19
Почему вообще потребитель должен чего-то там принимать? При покупке его вообще поставили в известность об этом? Потребители бегут в магазин покупая часы, телевизоры, ноутбуки, смартфоны, холодильники ...
Carscoops: Toyota самостоятельно передавала данные о вождении, подняв страховой тариф клиента
Котяк Учёный
22:09
То бишь, вы убрали то, что жрёт на ПК ресурс в Виндоус, на ПК с Хуёвыми характеристиками, и у вас прирост? Кхм. Даже не знаю, а может вам ещё предложить выключить торрент при онлайн игре, и браузер п...
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Никита Абсалямов
21:52
Проходите... не задерживайтесь...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Роман Ефимочкин
21:50
За такие новости пи...ров нужно кидать на передок !!!!
Коммерсант: За неполный январь в России могли заблокировать до 3 млн карт и счётов физических лиц
Worf
21:24
я полностью согласен, затр хали уже, особенно пиз юки с китайским гов ом, ночью невозможно ездить, им то хорошо, а я не вижу совершенно ничего. лишать прав на год и всё будет ок!!!!!
Autonews: Национальный автомобильный союз предложил увеличить штрафы за ксенон в 60 раз
Сергей Анатолич
21:17
Наконец то. Было ж понятно с первого Zenfone, что это провал. Со вторым намучился, дерьмо которое поискать. Зачем то купил третий, такая ж хрень. Делайте то, что у вас получантся лучше всего, видюхи и...
Asus полностью уходит с рынка смартфонов
Breslavets
21:06
******************************** В отличие от предыдущих китайских программ, где использовались лицензионные технологии SaM146 или Pratt & Whitney, CJ-2000 создается с ориентиром на полную технологиче...
Китайский турбовентиляторный двигатель CJ-2000 достиг тяги 35,2 тонны в ходе наземных испытаний
Василий Коренков
20:37
Всё хорошо, только его собрат с двумя нулями на конце стал неожиданно уходить в никуда и насовсем, причём без всяких причин. Здесь они это починили? Хотя вряд ли. Что-то 3D у них барахлит в разных вар...
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D достиг частоты 5,75 ГГц на всех ядрах на плате X870 TACHYON ICE
EvgenМ
20:26
Для начала надо взять и выбросить афтара таких высеров
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter