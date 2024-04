За денежное вознаграждение, размер которого не уточняется.

Издание Reuters, часть публикаций которого распространяется по подписке, недавно заключило с OpenAI соглашение о лицензировании своих материалов с целью обучения больших языковых моделей данной американской компании. Финансовая сторона сделки не разглашается.

Financial Times получит от OpenAI не только денежные средства, но и некоторое технологическое содействие. Инструменты для работы с искусственным интеллектом этого стартапа будут использоваться для повышения удобства доступа читателей Financial Times к публикациям издания. Это уже не первый случай сотрудничества OpenAI с крупным издательством — в прошлом году было заключено соглашение с Associated Press. Как и в случае с FT, компанию OpenAI интересовал доступ к архиву публикаций Associated Press. Сотрудничала с создателями ChatGPT и The New York Times, но в довольно поверхностном формате: читателям был доступен генератор поздравительных текстов.