Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Итоги года RuStore: приложения «Сбербанк Онлайн», Ozon и «2ГИС» стали самыми популярными
Что вполне объяснимо.

реклама

Команда поддержки российского магазина Android-приложений RuStore подвела итоги своей деятельности за 2023 год — были раскрыты данные по количеству скачиваний приложений и игр.

реклама

Выяснилось, что самыми скачиваемыми приложениями стали «Сбербанк Онлайн», Ozon и «2ГИС». Среди неигровых категорий доминирующее положение сохраняют финансы — на них приходится около половины от всех скачиваний. Следом идут программы из категории «Полезные инструменты», затем — покупки, развлечения и транспорт. Что касается игр, то по данному разделу количество скачиваний сопоставимо с «Полезными инструментами».

В отдельной заметке указывается, что самые скачиваемые приложения из категории финансов — это «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф» и «ВТБ Онлайн», а в полезных инструментах затесались «Мегафон», «Почта Mail.ru» и «Мой МТС». С разделом «Покупки» ситуация с «топами» следующая: «2ГИС, «Яндекс Карты» и Яндекс Go. А в развлечениях прописались RuTube, «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка».

В разделе «Игры» самыми скачиваемыми приложениями стали Tanks Blitz, «Симулятор автобуса 3D» и «Плюс Сити». Зато в топ популярных игровых категорий вошли симуляторы (14,9 % от всех скачиваний), а также приключения (10,9 %) и экшен (18,6 %). Среди симуляторов самыми актуальными и нужными оказались «Плюс Сити», «Симулятор Автобуса 3D», «МАТРЕШКА РП», Forge Shop и Dream Farm. Лучшие в категории «Экшен» представлены так: Tanks Blitz, Last Day on Earth: Survival, Code of War и Sniper Master:City Hunter. Самыми популярными головоломками стали «Подземелья и Алмазы три в ряд», Tetris и «1000 и одна задача на логику».

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, RuStore является официальным российским магазином мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В данном маркетплейсе представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 года ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 26 миллионов человек. В магазине уже доступно более 32 тыс. приложений.

#российское по
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пакет «МойОфис» получил крупнейшее обновление: 860 правок, 20 новых функций и ускоренная работа редакторов
Онлайн-энциклопедия «Рувики» выйдет из бета-тестирования 15 января
Итоги года: заработок авторов во ВКонтакте вырос на 37% в 2023 году до 5,5 миллиардов рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
14
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
78
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
55
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
27
Крышка от процессора в новом качестве
9
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
2
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
7
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
40

Сейчас обсуждают

NIK1457
23:26
Тупик-для НАТО. Это понятно.
Министр обороны Германии заявил, что конфликт на Украине «зашёл в тупик»
swr5
23:26
Что противоречит? По твоему графику примерно на треть, ну на четверть если тебе так принципиально: PC games - 38.4 Console games - 53.2
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
Игорь Быков
23:04
Эскинос 2400 при нагрузке на все ядра, 23w жрет) так что этот снап еще холодный))
Парламент Турции одобрил заявку Швеции на членство в НАТО
VRoman
22:58
"Однажды даже на задней оси был установлен 1340-кубовый двигатель мотоцикла Suzuki Hayabusa, позволивший автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 3.5 секунды." - не однажды. Это была серийная модиф...
Автомобили Smart: от идеи до реализации
Midnight Sun
22:56
Это был предварительный список, а не список реально обменянных.
Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании крушения российского Ил-76
rackshazz
22:43
А текст комментов ему в зачет идет? Если да - то или промолчу, или старое доброе КГ/АМ.
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Суходрищев
22:37
У меня вопрос автору: Скажите пожалуйста, у вас в процентном соотношении сколько ушло времени на фотографии и написание текста, на что вы больше потратили больше времени, фото или текст?
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Сан Фран
22:35
Ну вообще у ксяоми и самсунга неплохие телефоны, ц меня был самсунг 18 года, 5 лет проработал и сменил я его на поко(а потом и на другой поко), просто потому что играть люблю, ну а тот самсунг не тяну...
Poco x3 pro после 3 лет использования
Суходрищев
22:32
Не знаю, может ты лох, всем платили, кроме тебя.
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
KENDOR
22:32
Я так понял из опуса, что Линух по сей день не умеет прогревать карты в духовке... Это-же каким надо быть кривожопом и жлобом, а потом писать подобную ахинею. Или наоборот, хитрожопый очень и просто р...
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем