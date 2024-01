Что вполне объяснимо.

Команда поддержки российского магазина Android-приложений RuStore подвела итоги своей деятельности за 2023 год — были раскрыты данные по количеству скачиваний приложений и игр.

Выяснилось, что самыми скачиваемыми приложениями стали «Сбербанк Онлайн», Ozon и «2ГИС». Среди неигровых категорий доминирующее положение сохраняют финансы — на них приходится около половины от всех скачиваний. Следом идут программы из категории «Полезные инструменты», затем — покупки, развлечения и транспорт. Что касается игр, то по данному разделу количество скачиваний сопоставимо с «Полезными инструментами».

В отдельной заметке указывается, что самые скачиваемые приложения из категории финансов — это «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф» и «ВТБ Онлайн», а в полезных инструментах затесались «Мегафон», «Почта Mail.ru» и «Мой МТС». С разделом «Покупки» ситуация с «топами» следующая: «2ГИС, «Яндекс Карты» и Яндекс Go. А в развлечениях прописались RuTube, «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка».

В разделе «Игры» самыми скачиваемыми приложениями стали Tanks Blitz, «Симулятор автобуса 3D» и «Плюс Сити». Зато в топ популярных игровых категорий вошли симуляторы (14,9 % от всех скачиваний), а также приключения (10,9 %) и экшен (18,6 %). Среди симуляторов самыми актуальными и нужными оказались «Плюс Сити», «Симулятор Автобуса 3D», «МАТРЕШКА РП», Forge Shop и Dream Farm. Лучшие в категории «Экшен» представлены так: Tanks Blitz, Last Day on Earth: Survival, Code of War и Sniper Master:City Hunter. Самыми популярными головоломками стали «Подземелья и Алмазы три в ряд», Tetris и «1000 и одна задача на логику».

Напомним, RuStore является официальным российским магазином мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В данном маркетплейсе представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 года ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 26 миллионов человек. В магазине уже доступно более 32 тыс. приложений.