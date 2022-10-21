Так уж сформировалась современная игровая индустрия, что одними эксклюзивами, по мнению издателя, сыт не будешь. Поэтому на различные платформы переносят даже игры в жанрах, откровенно на то не предназначенных. Сегодня, например, стало известно, что Ubisoft выпустит на консолях PlayStation 5 и Xbox Series свой успешный градостроительный симулятор Anno 1800.
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Тестирование в закрытом формате пройдёт в ноябре, а полноценный релиз, по плану, состоится в следующем году. Подробности начнут поступать в начале года — тогда-то мы, по всей видимости, и узнаем, ожидает ли Anno 1800 на консолях изменённое управление, или же пользователей данных устройств поставят перед фактом необходимости подключать к ним клавиатуру и мышку.
Между тем Anno 1800 развивается на протяжении вот уже трёх с половиной лет: в начале осени проект получил аддон под названием Empire of the Skies, а этой зимой ожидает появления аддона New World Rising.