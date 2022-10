А пока — смотрим так называемый ключевой арт.

С сегодняшнего дня Need for Speed Unbound больше не является плодом информации от инсайдеров, а пребывает в статусе готовящегося к полноценному анонсу и презентации проекту. Сегодня в сеть просочился (вернее, «просочился», совсем так «случайно») ключевой арт проекта, а на официальном YouTube-канале Need for Speed начался обратный отсчёт до 6 октября, 18:00 по московскому времени. Именно в указанный день и час состоится премьера игры с сопутствующим трейлером.

Судя по ключевому арту, в новинке действительно будут применяться отдельные «мультяшные» элементы, что, конечно, данный проект не красит ни в каком виде. В любом случае, в четверг узнаем, как это всё будет выглядеть. Возможно, не столь нарочито и агрессивно, как на статичном изображении.