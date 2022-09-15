В рамках онлайн-шоу COD Next, которое прошло несколько часов назад, разработчики рассказали не только о мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare II, но также и о Call of Duty: Warzone. Причем, в последнем случае речь шла не только о второй части, но и мобильной версии.
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Мобильная версия Call of Duty: Warzone Mobile была представлена в рамках мероприятия отдельным кинематографическим трейлером, зазывающих игроков оформить предварительную регистрацию. В рамках портативного формата игроки в отрядах по три человека будут сражаться в Верданске. Всего же в одном матче может находиться до 120 игроков.
Напомним, сам факт разработки мобильной Warzon был подтверждён издательством Activision ещё в марте текущего года. Анонс состоялся несколько дней назад — 9 сентября. Именно тогда стало известно, что данный продукт позиционируется как полноценный AAA-проект, использующий передовые технологии.