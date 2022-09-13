Тем более что во втором случае получается только хуже.

За что мы любим культовые игры прошлого? Безусловно, есть в этом чувстве и частичка «синдрома утёнка», но по большей части эти игры завоевали любовь публики за свой подход к игровому процессу, в котором не было места компромиссам и в котором разработчики не пытались угодить всем категориям геймеров. В современной индустрии мы данный подход к созданию игр утратили: крупные разработчики уже давно делают «сборные солянки», и лишь инди-коллективы держатся и пытаются работать, как предыдущее поколение девелоперов.

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Возможно, в отдельно взятой крупной компании начали понимать, что пытаясь угодить всем, в итоге расстроишь всех. Речь сейчас идёт о Ubisoft, вице-президент которой Фавзи Месмар заявил, что компания хочет создавать игры с определённой идеей, а не готовить условные сборники задумок, пытаясь при этом угодить всем категориям геймеров сразу.

В частности, по словам Месмар, последующие игры серии Assassin’s Creed будут соответствовать данной стратегии Ubisoft. Например, Assassin’s Creed Mirage понравится любителям первых игр серии, в то время как Codename Red создаётся в духе расширенных RPG-элементов, а Codename Hexe и вовсе станет мрачной игрой, каких во франшизе ещё не было.

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Стоит отметить, что попытки угодить всем всегда без исключения оставляют этих «всех» неудовлетворёнными. В видеоиграх не может быть полумер: они всегда должны создаваться с фокусом на определённую идею. И чем раньше AAA-геймдев это поймёт, тем быстрее он выйдет из штопора, в который сам себя и загнал.